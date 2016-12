Natale, il Papa a S.Pietro per la messa "Dio più forte di tenebre e corruzione"

24 dicembre 2014 Natale, il Papa a S.Pietro per la messa

11:32 - E' iniziata con Papa Francesco che ha fatto il suo ingresso in processione la messa della notte di Natale nella basilica di San Pietro. A concelebrare con il Pontefice cardinali, vescovi e sacerdoti. Prima della messa dieci bambini in abiti tradizionali hanno portato mazzi di fiori da deporre presso l'immagine di Gesù Bambino, davanti all'altare della Confessione. I bambini provengono da Paesi toccati dai viaggi recenti e prossimi di Papa Francesco.

In un mondo ancora segnato da "violenze, guerre, odio, sopraffazione", ci sarebbe invece tanto bisogno di "tenerezza". E' questo, secondo il Papa, il messaggio del Natale: la "tenerezza di Dio" verso l'uomo, incarnata in "un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia", la cui venuta è "la luce che squarcia il buio".



"Dio più forte di tenebre e corruzione" - Il Pontefice ha quindi spiegato, durante la celebrazione della messa, che l'annuncio della notte di Natale "ci rivela che Dio è Padre e che la sua paziente fedeltà è più forte delle tenebre e della corruzione", le cui origini vanno "all'oscuro momento in cui fu commesso il primo crimine dell'umanità", quello di Caino contro il fratello Abele.



Ma in quel bambino che nasce a Betlemme c'è il segno dell'"umiltà di Dio portata all'estremo", c'è l'amore con cui quella notte "ha assunto la nostra fragilità, la nostra sofferenza, le nostre angosce, i nostri desideri e i nostri limiti".



Un Dio, insomma, ha detto Francesco, "che ci guarda con occhi colmi di affetto, che accetta la nostra miseria, innamorato della nostra piccolezza". E quel Bambino, ha quindi affermato, ci invita a "riflettere": ci lasciamo raggiungere dalla "tenerezza" di Dio, ci lasciamo abbracciare, oppure gli impediamo di avvicinarsi? Abbiamo il coraggio di "accogliere con tenerezza le situazioni difficili e i problemi di chi ci sta accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma prive del calore del Vangelo?".



"Il mondo ha bisogno di tenerezza" - "Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il mondo!", ha quindi esclamato il Papa, secondo cui "la vita va affrontata con bontà, con mansuetudine", mentre occorre "la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure della vita, della prossimità di fronte ad ogni necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto". E la "grande luce" della nascita di Gesù, ha detto ancora, "la vide la gente semplice". Al contrario, "non la videro gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteggiamenti di chiusura".



Papa porta tra le braccia Gesù Bambino per presepe basilica - Al termine della messa, mentre risuonavano le note dell'Adeste Fideles e di altri canti natalizi, papa Francesco ha preso la statua del Gesù Bambino che durante la liturgia era posta davanti all'altare della Confessione e, recandola tra le braccia, ha percorso in processione la navata centrale per portarla nel presepe in fondo alla basilica, nella Cappella della Presentazione.



Qui e' stata deposta l'immagine del Gesu' Bambino, e sono stati deposti anche i mazzi di fiori recati dai bambini in abiti tradizionali, provenienti dai diversi continenti. Il Papa, prima di uscire in processione dalla basilica, li ha salutati e abbracciati tutti, uno ad uno, e con uno di loro ha anche fatto il gesto di scambiarsi lo zucchetto bianco.