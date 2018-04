Napolitano, cardiochirurgo: "E' vigile e il miglioramento supera previsioni"

Il recupero post operatorio del presidente Napolitano "sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni", dice ancora il professor Musumeci. Le "funzioni d'organo - ha detto - sono in via di normalizzazione, ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva. In considerazione della complessità dell'intervento, sostituzione dell'aorta ascendente e della valvola aortica con reimpianto ossi delle arterie coronarie, e dell'età del paziente, il recupero è oltre le più ottimistiche previsioni". E questo sarà l'unico bollettino medico della giornata, avvisano dal San Camillo.



Ha stretto la mano ai suoi medici - La sua "reazione è assolutamente straordinaria, veramente. E' perfettamente vigile, assolutamente presente - assicura il professore rispondendo a una domanda sul morale del presidente - ci ha ringraziato, ci ha voluto stringere la mano in segno di gratitudine". Quanto alle visite, "il figlio è fuori ma noi - ha precisato - cerchiamo di non tenere nessuno all'interno della Terapia intensiva proprio per mantenere una situazione di assolta tranquillità". Napolitano è stato informato delle visite istituzionali ricevute, "sapeva della visita del presidente Mattarella, del presidente del Consiglio e del presidente del Senato. Era molto contento della partecipazione di tutti.



Dal Csm gli auguri di pronta guarigione - Dal Csm arrivano a Giorgio Napolitano "i migliori auguri di pronta guarigione". Li ha formulati in apertura del plenum la consigliera Paola Balducci, ma all'augurio si sono associati tutti i consiglieri. "Sono convinto che rivedremo presto al lavoro il presidente Napolitano - ha detto il vice presidente del Csm Giovanni Legnini - con la tempra che ci è nota e l'amore per le istituzioni che lo ha sempre contraddistinto".



Indagine della polizia sui messaggi ingiuriosi - La polizia postale ha avviato un'indagine e accertamenti per individuare glia autori dei post ingiuriosi nei confronti di Giorgio Napolitano. Le verifiche, secondo quanto si apprende in ambienti investigativi, sono già in corso e puntano a risalire a chi si nasconde dietro ai vari messaggi, molti dei quali anonimi.