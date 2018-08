Muta dal terremoto di Amatrice, 15enne torna a parlare dopo un tema a scuola

La notte del terremoto - La situazione è cambiata a dicembre, quando la ragazza ha ripercorso la notte del terremoto. Serena si trovava ad Amatrice, luogo dove trascorreva le estati dopo la separazione dei genitori, vicino alla nonna. "Il 24 agosto è un giorno che ricorderò per il resto della mia vita - si legge nel tema - a volte un oggetto che ho davanti, o magari una persona, mi riportano a quel giorno". Nel finale, riferendosi alla nonna: "E' una persona forte che si è sempre sacrificata per il bene della famiglia: per me è una seconda mamma. Utilizzo i tempi al presente perché lei non merita di essere ricordata al passato".