Multe non pagate, Marino: "I miei dati manipolati, arrestare i colpevoli"

13:52 - "So che in questo momento i carabinieri stanno interrogando una serie di testimoni e faranno luce identificando chi ha manomesso il sistema informatico del comune di Roma affinché venga arrestato". Così il sindaco della Capitale, Ignazio Marino, torna a commentare il caso multe dopo aver denunciato ai militari la falsificazione dei dati che avrebbe fatto "sparire" il permesso temporaneo per la sua auto.