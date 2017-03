Morto il ragazzo pestato dal branco perché difendeva la fidanzata

E' morto all'Umberto I di Roma il ventenne di Alatri pestato a sangue in piazza nella città in provincia di Frosinone. Emanuele Morganti non ce l'ha fatta dopo ore di agonia. Intanto si stringe il cerchio sul gruppo di 20 uomini che lo ha selvaggiamente pestato fuori da un locale di Alatri. La vittima aveva solo difesa la sua fidanzata importunata all'interno del locale da uno dei suoi assassini. Diverse le persone sotto interrogatorio.