Morto il bimbo caduto nel pozzo di 9 metri vicino a Roma

E' morto il bimbo di 23 mesi caduto sabato sera in un pozzo profondo nove metri a Velletri . Il piccolo, come confermato da fonti sanitarie, è deceduto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per arresto cardiocircolatorio. Sulla vicenda, intanto, indagano i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Il bambino era stato recuperato dal pozzo in arresto cardiocircolatorio per annegamento ed era stato rianimato sul posto per 40 minuti. Arrivato in ospedale in condizioni gravissime è stato tenuto in coma farmacologico, in assistenza respiratoria e in ipotermia per preservare le funzioni cerebrali. Ma le sue condizioni sono peggiorate. Poi, la morte.