Il figlio, di 17 anni, picchiò selvaggiamente un pachistano, morto poi in seguito alle percosse. In galera adesso, con il ragazzo, va anche il padre, accusato di concorso in omicidio. L'uomo avrebbe istigato il giovane all'aggressione, avvenuta a Roma il 18 settembre, e successivamente avrebbe anche minacciato i testimoni dell'omicidio di Khan Muhammad Shahzad.