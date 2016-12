Minacce alla fidanzata dell'ex, 3 anni alla showgirl Claudia Montanarini

E' stata condannata a tre anni con rito abbreviato per minacce la showgirl ed ex tronista Claudia Montanarini. La donna aveva aggredito la fidanzata del suo ex marito, l'imprenditore Daniele Pulcini. A lei sono stati contestati i reati di minacce, lesioni e corruzione per essersi avvalsa di due ex poliziotti per aggredire la nuova fidanzata. Condannati anche i due ex agenti per corruzione e stalking: uno a 4 anni, l'altro a 3 anni e otto mesi.