19:03 - Una donna ha denunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo a causa di una manganellata che avrebbe ricevuto negli scontri di martedì a Milano, quando le forze dell'ordine erano intervenute per gli sgomberi di due centri sociali in zona Corvetto. Da quanto emerso, la segnalazione alla Procura di Milano sarebbe arrivata dall'ospedale dove la donna è stata ricoverata.