Migranti sgomberati, Procura di Roma indaga su "racket affitti"

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta "su quanto avveniva all'interno dell'immobile occupato in via Curtatone a Roma", sgomberato due giorni fa. In particolare i magistrati intendono fare luce sulle modalità dell'occupazione dopo che nello stabile sono state rinvenute ricevute, forse di "affitti" pagati che farebbero ipotizzare l'esistenza di un racket.