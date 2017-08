Migranti sgomberati: dopo corteo rimane presidio fino a lunedì

Rimarrà un presidio di migranti degli ex occupanti del palazzo di via Curtatone nei giardini vicino ai Fori Imperiali, alle spalle della Prefettura di Roma, dopo il corteo che ha attraversato le strade del centro della Capitale. I manifestanti, che attendono risposte dalle istituzioni sull'emergenza abitativa, hanno trovato un accordo con le forze di polizia per un presidio autorizzato fino a lunedì.