Migranti sgomberati a Roma, sindaco di Forano: contrario a ospitarli

"Sono assolutamente contrario". Così il sindaco di Forano (Rieti), Marco Cortella (Pd), in merito all'ipotesi di ospitare nel suo comune i migranti sgomberati a Roma in via Curtatone. "Come ho spiegato al prefetto - sottolinea - la comunità non lo accetterebbe, non per razzismo ma per oggettivi problemi caratterizzati dall'elevato numero di migranti già ospitati". Cortella lamenta, inoltre, di non essere stato informato: "Decisione calata dall'alto".