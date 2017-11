Migranti sgomberati a Roma, Raggi: fatto nostro dovere, altri no

"In Italia l'accoglienza è ormai un'emergenza ma, piuttosto che affrontare la questione, stiamo assistendo a un vergognoso scaricabarile". Così il sindaco Virginia Raggi in merito allo sgombero di migranti in via Curtatone a Roma. "Il Comune - scrive su Facebook - ha compiuto il proprio dovere, mentre la Regione ha disatteso il decreto Minniti che la chiama direttamente in causa". La Raggi lamenta poi l'assenza di adeguate politiche nazionali.