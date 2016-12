Migranti, prime partenze per Svezia L'Italia ricolloca 19 profughi eritrei

"Cerco serenità" - "Cerco serenità e pace, quelle che non avevo in Eritrea". Sono le parole di un eritreo di 26 anni che fa parte del primo gruppo di profughi che dall'Italia saranno ricollocati in Svezia. A salutare gli eritrei all'aeroporto di Ciampino il ministro dell'Interno Angelino Alfano, insieme al commissario europeo per l'Immigrazione Dimitris Avramopoulos.



Alfano: prime partenze eritrei vittoria Europa - "Questo aereo appena partito è un simbolo di vittoria, la vittoria dell'Europa che sa essere solidale e responsabile ed è la sconfitta di quelli come Salvini che avevano puntato tutto contro l'Italia e contro l'Europa"". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, a Ciampino.



"Altri 100 via da Italia in prossimi giorni" - "L'Italia è pronta a far partire nelle prossime settimane altri cento richiedenti asilo verso la Germania, l'Olanda e gli altri Paesi che hanno dato disponibilità. In due anni se ne andranno più di 40mila", ha poi spiegato il ministro dell'Interno.