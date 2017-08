Migranti, Osservatore Romano critica l'Ue: solo briciole all'Italia

L'Osservatore Romano critica duramente le misure straordinarie annunciate dalla Commissione europea per sostenere l'Italia nell'affrontare l'emergenza immigrazione. Per il quotidiano, come si legge nell'apertura di prima pagina intitolata "Solo briciole dall'Europa", il fondo di 100 milioni di euro e la squadra di 500 tecnici sono "ben poco" sia per la "portata della tragedia" sia per gli "appelli a una strategia comune".