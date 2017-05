Migranti, militanti di Forza Nuova assaltano la sede dell'Oim a Roma

Il leader del movimento, Roberto Fiore, ha spiegato le ragioni dell'azione simbolica di Forza Nuova: "Stiamo subendo una vera e propria invasione. In questa sede vengono controllate le Ong, che sono responsabili di quella che possiamo definire un'associazione a delinquere con gli scafisti per organizzare la schiavitù sul territorio e un vero e proprio colpo di Stato. Noi siamo qui anche per protestare contro la presenza di un criminale, di una persona infame che ha distrutto l'economia di alcuni Paesi e che finanzia Femen, l'organizzazione più squallida che possa esistere contro i veri valori della donna e della famiglia: George Soros".



La condanna dell'Oim - Ferma condanna e denuncia della gravità dell'episodio è stata espressa dal direttore dell'ufficio di coordinamento per il Mediterraneo, Federico Soda, secondo il quale "colpire in modo vandalico un'organizzazione dell'Onu impegnata nel campo della migrazione non aiuterà ad affermare le posizioni di stampo xenofobo che i manifestanti si propongono di diffondere. Sono posizioni frutto di un'analisi confusa e superficiale, purtroppo sempre più basata su luoghi comuni che su una reale conoscenza del fenomeno".



"Non abbiamo navi nel Mediterraneo" - "Pur non essendo un'organizzazione non governativa e non svolgendo attività di soccorso nel Mediterraneo, ribadiamo l'importanza e la necessità di salvare vite e condanniamo con fermezza le accuse rivolte a tutti coloro che si impegnano nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare", ha aggiunto Soda.



L'Oim, agenzia parte del sistema della Nazioni Unite con 166 Stati membri e con quartier generale a Ginevra, si occupa in Italia di varie attività relative al fenomeno migratorio, dall'assistenza ai punti di sbarco alla realizzazione di programmi di migrazione e sviluppo in Africa e al sostegno al ritorno volontario e assistito per quei migranti che intendono tornare nel loro Paese di origine.