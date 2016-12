Migranti, a Roma campo temporaneo

Il Campidoglio sta allestendo in zona stazione Tiburtina-ponte Lanciani un sito con letti, cucine da campo e bagni chimici per accogliere i migranti accampati a Roma. Ad annunciare il campo temporaneo è stato l'assessore al Sociale Francesca Danese. Intanto continua la ricerca per individuare un edificio in disuso che possa essere adatto ad accogliere i migranti. Prosegue, inoltre, il monitoraggio degli arrivi da parte delle forze dell'ordine.