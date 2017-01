Mezzo milione di buoni benzina rivenduti, condannati due militari

Il Tribunale militare di Roma ha condannato per concorso in peculato due sottufficiali dell'Aeronautica militare, rei di essersi appropriati di oltre 54mila buoni carburante, per un valore complessivo di 540mila euro, per poi smerciarli fuori dal reparto. Al maresciallo Alessandro Castellani sono stati inflitti tre anni di reclusione, mentre al maresciallo Peppino Di Giovanni due con pena sospesa. I fatti risalgono al periodo tra 2011 e 2012.