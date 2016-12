Metro di Roma, Odissea senza fine Interrotta per due ore la linea B

Esposito: "Se va bene un guasto a settimana" - "E' venuta giù la linea aerea nel tratto della metro B Cavour e questo ha interrotto le corse" - dichiara l'assessore uscente ai Trasporti, Stefano Esposito -. E' l'ennesimo problema, ormai ce n'è uno a settimana quando va bene, quando va male due".



"Serve un commissario straordinario" - "C'è bisogno di un commissario straordinario per i trasporti di Roma con i fondi per fare la manutenzione e che abbia tutti i poteri necessari", sostiene ancora l'assessore Esposito. E a chi gli chiede se si sta pensando ad una privatizzazione anche parziale dell'azienda risponde: "Chi se la compra? Al momento è del tutto impraticabile, l'azienda va risanata".



Evacuati treni, l'Atac si scusa - "Alcuni treni sono stati evacuati". Lo comunica l'Atac, l'azienda che gestisce la metropolitana di Roma, che aggiunge: "Le operazioni sono state condotte in piena sicurezza per i passeggeri. Gli operatori Atac sono già sul posto per l'intervento. Al contempo l'azienda ha attivato un servizio di bus sostitutivi per favorire il trasporto dei passeggeri nelle tratte oggetto di interruzione. Atac si scusa per i disagi".