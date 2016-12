Metro C di Roma, danno erariale da 253 mln: segnalati 32 funzionari

La guardia di finanza di Roma ha notificato 32 inviti a dedurre nei confronti di funzionari pubblici che, negli anni, hanno gestito l'appalto per la realizzazione della linea C della metropolitana. Nei provvedimenti si contesta un danno erariale di 253 milioni di euro come somme indebitamente riconosciute da Roma Metropolitane a "Metro C", la società che si aggiudicò la gara per la realizzazione della linea.