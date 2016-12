14 novembre 2014 Meteo, weekend di nuovo sotto la pioggia Torna l'allerta in Piemonte e Liguria Da sabato violenti temporali si abbatteranno sul Nord-ovest, Toscana e Sardegna. Sulle Alpi quota neve compresa tra 1.500 e 2.000 metri Tweet google 0 Invia ad un amico

15:02 - La tregua dal maltempo durerà poco. Nel weekend arriveranno nuove piogge al Nordovest per l’avvicinarsi di un’altra intensa perturbazione, la numero 4, accompagnata sabato da fenomeni intensi al Centronord e Sardegna, con il ritorno di condizioni critiche in molte regioni del Nord e su quelle centrali tirreniche. Diramata l'allerta 2 in Liguria e in Piemonte.

ALLERTA 2 IN LIGURIA E IN PIEMONTE - Torna l'allerta 2 in Liguria e in Piemonte. L'avviso riguarda le zone dal Biellese al Verbano-Cusio-Ossola e i settori nelle valli dei fiumi Belbo, Bormida e Scrivia. Il Lago Maggiore riprenderà a crescere nelle ore centrali di sabato: il colmo è previsto per domenica con valori prossimi a quelli raggiunti giovedì. E' previsto un ulteriore incremento del Lago d'Orta. Allerta 1 (criticità ordinaria) nelle vallati torinesi e sulla pianura settentrionale.



OGGI TREGUA MA NELLA NOTTE PEGGIORA AL NORDOVEST, CON I PRIMI EFFETTI DELLA NUOVA PERTURBAZIONE

Oggi giornata variabile ma discreta sull’Italia in cui si alterneranno un po’ di nuvole e ampi momenti soleggiati. Isolate e deboli piogge saranno possibili su bassa Calabria e Alpi piemontesi. Al mattino possibili banchi di nebbia sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro. In serata torna a peggiorare nelle regioni di Nordovest: entro notte piogge diffuse e in intensificazione in Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale e Val d’Aosta con neve sulle Alpi occidentali oltre i 1600 metri.



Temperature pomeridiane miti e oltre la norma: valori fino a 17-18 gradi al Nord, 19-20 al Centrosud, 21-22 in Sardegna e Sicilia. Venti quasi ovunque di debole intensità.



SABATO FORTE MALTEMPO AL NORD E REGIONI TIRRENICHE. RISCHIO DI PIOGGE INTENSE E TEMPORALI

Sabato la perturbazione n. 4 del mese darà i suoi massimi effetti. Si tratta di un sistema perturbato piuttosto intenso, ma anche abbastanza rapido: non insisterà dunque nelle stesse zone per molto tempo e si allontanerà velocemente verso est già nella giornata di domenica.



Nel dettaglio sabato sin dal mattino maltempo su regioni di Nordovest, alta Toscana e Sardegna con precipitazioni in estensione nel pomeriggio e in serata al resto del Centronord e all’alta Campania. Le piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, saranno più intense e abbondanti su alto Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Prealpi venete e friulane. Attenzione: localmente sono previsti accumuli anche fino a 100 mm in 24 ore. Nelle Alpi quota neve compresa tra 1500 e 2000 metri. A fine giornata i fenomeni si concentreranno al Nordest, su alta Toscana e zone interne del Centro, nel contempo si estenderanno a gran parte del Sud peninsulare. Temperature: in rialzo le minime; massime in lieve calo al Nordovest e in Sardegna, in aumento al Sud. Venti: moderati di Scirocco, anche forti sui mari di ponente, in rotazione a Libeccio sulla Sardegna.



DOMENICA ANCORA INSTABILE AL NORDEST E REGIONI TIRRENICHE. FORTE LIBECCIATA CON RAFFICHE A 60/70 KM/H

Domenica la perturbazione abbandonerà tutta l’Italia: le precipitazioni che si verificheranno saranno legate all'instabilità associata agli intensi venti occidentali e a una massa d’aria piuttosto fredda in quota. La giornata sarà nel complesso buona al Nordovest, regioni adriatiche e zone ioniche, con alternanza di sole e nuvolosità passeggera.



Avremo invece instabilità sulle regioni di Nordest, in quelle tirreniche (dalla Liguria di levante alla Campania) e in Sardegna.



Al Nordest prevalenza di piogge sparse e intermittenti, ma saranno più insistenti sul Friuli Venezia Giulia. La quota delle nevicate sulle Alpi sarà in lieve calo, fino a 1500 metri. Sulle regioni tirreniche al mattino piogge isolate su alta Toscana, zone interne del Lazio e Umbria. Dal pomeriggio rovesci e temporali anche forti in Lazio, ma anche in Umbria, Toscana, alta Campania e ovest Sardegna. A fine giornata piogge in esaurimento su Toscana e Umbria, in estensione invece a Abruzzo e Molise. Forte libecciata sulle regioni e sui mari di Ponente, con raffiche fino a 60-70 km/h. Lieve calo termico sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna e all'estremo Nordest. Si profila l’arrivo, nella notte tra domenica e lunedì, di una nuova perturbazione al Centronord, ma al momento la traiettoria rimane da definire con precisione. Lunedì ulteriore calo delle temperature con neve a quote piuttosto basse, anche intorno ai 1000 metri, su Piemonte Val d’Aosta e alta Lombardia.



Dopo un inizio di settimana ancora instabile, sembra delinearsi una nuova tregua a metà settimana grazie a una rimonta più decisa dell’alta pressione.