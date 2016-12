31 ottobre 2014 Meteo, weekend con il sole ma dalla prossima settimana arriva il maltempo Il tempo per Ognissanti sarà generalmente buono, con un netto miglioramento al Sud. Anche il clima sarà mite, con le temperature massime che aumenteranno leggermente Tweet google 0 Invia ad un amico

14:15 - "Oggi l'instabilità si attenuerà finalmente al Sud e poi nel fine settimana la presenza dell’alta pressione garantirà tempo stabile in tutta l'Italia, con prevalenza di sole, ma anche con il rischio di un po' di nebbia in pianura Padana e valli del Centro. Attenzione: è sempre più probabile un'ondata di forte maltempo la prossima settimana per l'arrivo di un’intensa perturbazione.

"La pertubazione - affermano i meteorologi del centro Epson Meteo - darà luogo a un vortice depressionario nel Mediterraneo occidentale e a forti venti di Scirocco sulle nostre regioni. Questo tipo di circolazione, soprattutto se dovesse persistere per alcuni giorni, potrebbe dare luogo a forti rovesci, temporali e locali nubifragi già a partire da martedì al Nordovest (Valle d’Aosta, Piemonte, alta Lombardia e Liguria) e giovedì anche sul versante tirrenico del Centro, con notevoli accumuli di pioggia nelle successive 48 ore".



OGGI RESIDUI EPISODI INSTABILI ALL’ESTREMO SUD

Oggi nuvolosità irregolare lungo le coste adriatiche di Marche, Abruzzo, Molise e in gran parte del Sud con qualche residuo e isolato rovescio in Calabria e Sicilia orientale. Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche, Campania, Sardegna e Sicilia meridionale. Qualche banco di nebbia tornerà a formarsi nella prossima notte in pianura Padana. Temperature massime pomeridiane stazionarie e ancora di alcuni gradi inferiori alla norma sul medio Adriatico e al Sud. Venti moderati di Tramontana su Puglia e Ionio.



WEEKEND DI OGNISSANTI CON TEMPO BELLO E STABILE. RISCHIO NEBBIA IN VAL PADANA

Si conferma una rimonta dell'alta pressione di matrice sub-tropicale che garantirà nel corso del week-end condizioni di tempo buono, con un netto miglioramento al Sud. Anche il clima sarà mite, con le temperature massime che aumenteranno leggermente. Sabato cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutto il Paese. A inizio giornata sarà ancora presente qualche locale e modesto annuvolamento tra Puglia, Basilicata, Calabria ed est della Sicilia, ma destinati per lo più a dissolversi. Di notte e al mattino formazione di nebbie a banchi sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro e clima freddo, con temperature all'alba anche sotto i 5 gradi. Clima diurno generalmente mite, con temperature massime in lieve aumento. Venti in attenuazione.



Domenica situazione ancora buona, con solo poche nubi su Isole, Calabria ionica e primi addensamenti di nubi basse sulla Liguria centrale. Qualche nebbia mattutina nella zona centrale della Val Padana (soprattutto su Emilia, bassa Lombardia e Veneto) e in alcune valli del Centro. Tra sera e notte aumenteranno le nubi al Nordovest e lungo le coste del medio Tirreno. Nella notte attenzione al rischio nebbia che limiterà la visibilità in Val Padana.



FORTE PEGGIORAMENTO LA PROSSIMA SETTIMANA: DA MARTEDÌ RISCHIO DI PIOGGE INSISTENTI E ABBONDANTI

“E' sempre più probabile un’ondata di forte maltempo la prossima settimana, per l’arrivo di un’intensa perturbazione che darà luogo a un vortice depressionario nel Mediterraneo occidentale da dove spingerà forti venti di Scirocco sulle nostre regioni. Questo tipo di circolazione, secondo gli attuali dati disponibili, potrebbe persistere per alcuni giorni a causa dell'alta pressione che, bloccandosi sui Balcani, impedirà alla perturbazione di abbandonare la nostra Penisola. A causa di questo blocco -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - la perturbazione potrebbe dare luogo a forti rovesci e temporali, con il rischio di locali nubifragi già da martedì 4 novembre sulle zone più occidentali della Penisola.



Le regioni maggiormente a rischio saranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e il versante tirrenico del Centro. La persistenza di intense precipitazioni potrebbe dare luogo a notevoli accumuli di pioggia nelle successive 48 ore. La criticità di questo tipo di situazione è dovuta anche ai forti venti di Scirocco che apportano notevoli quantitativi di umidità e, una volta raggiunti i rilievi della terra ferma, condensano dando luogo a nubi imponenti e piogge abbondanti (effetto Stau).



Inoltre le temperature miti che accompagneranno questi venti meridionali limiteranno le nevicate alle quote di alta montagna: in questo modo la pioggia che cadrà sui monti andrà a immettersi direttamente nei corsi d’acqua aumentandone improvvisamente la portata.”



LE FASI DEL PEGGIORAMENTO

Lunedì giornata preparatoria al peggioramento, con nuvole in aumento al Nordovest, mediotirreno, Alpi orientali e Sicilia. Sarà la prima giornata in cui cominceranno a soffiare venti meridionali sui mari di Ponente. Prime piogge su Liguria, Piemonte e ovest Lombardia. Al mattino ancora rischio di nebbia in Val Padana. Nella seconda parte di lunedì piogge più consistenti su Piemonte e Liguria. Martedì sarà la prima giornata della settimana con un significativo maltempo: al Nordovest piogge continue e battenti, con locali rovesci, su Liguria e vicino Appennino, ma anche su Piemonte, specie settore settentrionale, Lombardia occidentale (specialmente la zona intorno al Ticino). Al Nordest le piogge saranno limitate nella zona tra le Dolomiti le Prealpi e le vicine fasce pedemontane.



Sull'alto Adriatico e Pianura emiliana solo nuvolosità variabile. Sul medio Tirreno e Sardegna nuvolosità sparsa con qualche piovasco su Lazio, nord della Campania e lungo le coste toscane. In Toscana piogge più consistenti nel settore della Garfagnana e della Lunigiana. Venti di Scirocco in intensificazione, soffieranno forti su Mar Ligure, alto Tirreno, mari intorno alla Sardegna e Sicilia occidentale. Altrove venti moderati e da est in Val Padana. A causa dei venti di Scirocco le temperature non si abbasseranno e la quota neve sarà piuttosto alta, difficilmente al di sotto dei 1800 metri.



Le precipitazioni non si trasformeranno così in neve, rimanendo "bloccate", ma andranno ad incanalarsi nei fiumi e nei torrenti, aumentandone così la portata. Mercoledì insisterà il marcato maltempo su tutte le regioni di Nordovest, con il rischio di piogge insistenti e abbondanti. Sul Nordest piogge sulla fascia Prealpina e pedemontana, situazione più tranquilla sul settore dell’ alto Adriatico e in Emilia. Aumenterà invece l'instabilità su medio Tirreno, Sardegna, Toscana e Lazio (soprattutto le fasce costiere) con fenomeni irregolari ma con rischio di forti temporali e rovesci. Soffieranno venti umidi di Scirocco con raffiche fino a 70-80 km/h su Mar Ligure e alto Tirreno. Anche a causa dell’apporto dell'umido vento di Scirocco ci sarà un peggioramento del tempo nelle zone ioniche (Appennino calabro, Basilicata e zone interne della Sicilia orientale). Giovedì il forte peggioramento si estenderà anche al resto del Nordest e in particolare all'alto Veneto e al Friuli Venezia Giulia, dove ci sarà il rischio di piogge molto abbondanti. Tra giovedì e venerdì probabile forte maltempo anche nel resto del Sud e tempo ancora perturbato in molte zone del Paese.