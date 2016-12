Meteo: migliora a Centronord, temperature in ribasso

11:29 - La perturbazione in transito sulla Penisola ha raggiunto le regioni meridionali indebolendosi e mescolandosi ad altri deboli corpi nuvolosi provenienti dal Nord Africa e dall’Europa sud-occidentale. Nel frattempo -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- i venti freddi che l’accompagnano stanno determinando un calo termico in gran parte del Paese riportando le temperature su valori vicini alla norma. La nuova settimana sarà caratterizzata da un graduale ripristino dell’alta pressione, con conseguente ritorno del sole e della stabilità atmosferica in tutta l’Italia, almeno fino a mercoledì, a parte gi ultimi effetti della perturbazione fra le Isole maggiori, il Tirreno e il Meridione nella giornata di lunedì.

La giornata di domenica segna un deciso miglioramento al Nordest, con schiarite in graduale estensione anche al Nordovest e al medio Adriatico nel corso del pomeriggio. Nubi sparse nel resto del Paese, ma con solo qualche breve rovescio tra pomeriggio e sera su Lazio, rilievi abruzzesi, nelle zone interne e nel nord-est della Sardegna. Temperature in generale diminuzione, eccetto le massime al Nordest, già inferiori alla norma. Previsti 11 gradi per Campobasso, 13 gradi per Potenza, 14 gradi per Cuneo, L’Aquila, 15 gradi per Aosta, Torino, Rimini, 16 gradi per Imperia, Novara, Bologna, Piacenza, Venezia, Pescara, Rieti, Bari, Brindisi Catanzaro, 17 gradi per Bergamo, Brescia, Genova, Milano, Trento, Trieste, Udine, Verona, Ancona, Perugia, Pisa, Lecce, 18 gradi per Treviso, Firenze, Grosseto, Roma, Viterbo, Olbia, 19 gradi per Bolzano, Alghero, 20 gradi per Crotone, Lamezia, Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Catania, Messina, Palermo, Sassari, 21 gradi per Trapani e Cagliari. Clima un po’ ventoso per venti settentrionali.



Previsioni del lunedì

Lunedì cielo in prevalenza sereno al Nord e su buona parte del Centro, salvo annuvolamenti nel Lazio. Nuvolosità irregolare su Sardegna, nord ed est della Sicilia, al Sud, dove le schiarite saranno più ampie in Puglia. Possibili rovesci sparsi in Calabria. Temperature in rialzo al Nord e sulle regioni adriatiche. Venti moderati da nord-ovest sull'Adriatico meridionale, per lo più deboli altrove.



Tendenza prossima settimana. Tempo stabile e clima primaverile

Martedì il tempo sarà ben soleggiato in tutta Italia con una prevalenza di cielo sereno salvo qualche modesto annuvolamento su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Puglia e mar Ionio. Le temperature saranno in generale aumento, in particolare al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna avremo valori anche superiori ai 20 gradi. Anche mercoledì si preannuncia una giornata splendida, con cielo sereno o poco nuvoloso; da segnalare ancora una moderata ventilazione da nord nelle regioni del Sud e sui mari circostanti. Temperature di nuovo oltre la norma al Nord, in Toscana e Sardegna dove potremo sfiorare i 25 gradi. La tendenza per la seconda parte della settimana rimane al momento molto incerta; non si intravedono cambiamenti significativi. Una debole perturbazione potrebbe transitare giovedì ma con scarsi effetti limitati alle zone alpine e prealpine e un’altra sabato con effetti ancora una volta concentrati sul parte del Nord Italia. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.