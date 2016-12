Meteo, Italia divisa in due

11:09 - Oggi l’Italia resterà divisa in due a causa dell’irruzione di una nuova perturbazione (la n. 4 di aprile) che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - determina un peggioramento della situazione a partire dal Nordest, ma in propagazione anche al resto del Nord e a buona parte del Centro, specie sul settore adriatico.

L’avanguardia di questa perturbazione si configura come un fronte temporalesco in ingresso dalla porta dell’alto Adriatico in avanzamento verso ovest in Valpadana e verso sud sul medio Adriatico. Sarà accompagnato dal notevole rinforzo dei venti di Bora responsabili del forte contrasto termico all’origine dello sviluppo dei fenomeni che potranno risultare localmente forti. Tutto ciò, mentre al Sud proseguiranno condizioni di stampo quasi estivo.



Il week-end proseguirà con una domenica caratterizzata da un miglioramento in gran parte del Centronord, mentre la coda indebolita della perturbazione darà pochi effetti. L’elemento saliente sarà il calo termico dovuto all’aria più fresca che segue questa perturbazione con i cali più significativi su Piemonte, medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Per la prossima settimana sembra configurarsi un ripristino dell’alta pressione con conseguenti generali condizioni di tempo stabile in tutte le regioni.



Previsioni oggi

Giornata soleggiata al Sud e sulle Isole maggiori, parzialmente anche su Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, e inizialmente, al Nordovest. Piogge ad iniziare da Veneto, Friuli Venezia Giulia e alta Toscana, in estensione fra pomeriggio e sera al resto del Nord, a Marche, Umbria e zone interne della Toscana. Non mancherà qualche rovescio o temporale, localmente forte.



Temperature massime in calo sull’alto Adriatico a causa dei forti venti di Bora. Previsti 14 gradi per Udine, Venezia, 15 gradi per Treviso, Trieste, 16 gradi per Rimini, 17 gradi per Imperia, Ancona, Campobasso, 18 gradi per Aosta, Brescia, Cuneo, Genova, 19 gradi per Bolzano, Verona, Perugia, Potenza, 20 gradi per Bergamo, Milano, Torino, Bologna, Piacenza, Trento, Firenze, L’Aquila, Pisa, Rieti, Roma, Viterbo, Napoli, Alghero, Sassari, 21 gradi per Novara, Grosseto, Pescara, Trapani, 22 gradi per Bari, Brindisi, Catanzaro, Lecce, Reggio Calabria, Olbia, 23 gradi per Crotone, Lamezia, Taranto, Messina, Palermo, Cagliari e 26 gradi per Catania. Clima decisamente mite al Sud con temperature ancora oltre la media.



Previsioni domani

Deciso miglioramento al Nordest, con schiarite in graduale estensione anche al Nordovest e al medio Adriatico. Nubi sparse nel resto del Paese, ma con solo qualche breve rovescio pomeridiano nell'interno del Lazio, sull'Appennino abruzzese e tra l’interno e il nordest della Sardegna.



Temperature in calo soprattutto al Nordovest, sull'Adriatico e sullo Ionio, lievi rialzi invece nelle Venezie.



Ventoso per venti settentrionali in Liguria, gran parte della penisola e sullo Ionio.



Tendenza prossima settimana

L’inizio della settimana al momento si preannuncia nel complesso buono sull'insieme del Paese; in particolare lunedì tempo soleggiato e stabile al Centronord, ancora qualche annuvolamento su Lazio, Appennino meridionale, Calabria e Isole associato a locali rovesci più probabili su basso Lazio e Calabria. Temperature in rialzo al Nord e venti in generale deboli. Da martedì e probabilmente per tutta la prima parte della prossima settimana si preannunciano giornate con tempo prevalentemente stabile e soleggiato e temperature in rialzo.