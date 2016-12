Meteo, in arrivo di nuovo il freddo

11:53 - L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal passaggio di alcuni sistemi nuvolosi che soltanto oggi porteranno un po' di piogge principalmente sulle regioni tirreniche; è previsto un aumento delle temperature con punte massime al Sud e nelle Isole vicine ai 20 gradi. L'arrivo giovedì di aria fredda artica - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - riporterà una fase di clima più invernale.

Ci sarà con un brusco calo termico (anche di 10 gradi), molto vento, rovesci intensi e il rischio di nevicate a bassa quota specie nelle zone interne del Centro e in Emilia Romagna.



PREVISIONI OGGI

Oggi nuvolosità variabile in tutte le regioni, meno consistente e quindi con maggiori schiarite sul medio-basso versante adriatico e nel settore ionico. Nel pomeriggio schiarite al Nord a iniziare dal Nordovest. Qualche debole pioggia o pioviggine interesserà l’estremo Nordest e il settore tirrenico della Penisola, soprattutto nella prima parte della giornata. Qualche precipitazione anche nelle zone alpine, nevose sopra 1000-1500 metri in esaurimento nel corso delle ore.



Temperature in aumento. Previsti ad esempio 8 gradi per Rieti, 11 gradi per Campobasso, Potenza, 12 gradi per Aosta, Piacenza, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Perugia, 13 gradi per Novara, Torino, 14 gradi per Bergamo, Cuneo, Imperia, Milano, Bolzano, Trento, Verona, L’Aquila, Roma, Viterbo, Catanzaro, 15 gradi per Brescia, Bologna, Rimini, Firenze, Pisa, Napoli, 16 gradi per Genova, Bari, Brindisi, Lamezia, Lecce, Reggio Calabria, Trapani, Alghero, Sassari, 17 gradi per Grosseto, Taranto, Messina, 18 gradi per Ancona, Crotone, Palermo, Cagliari, 19 gradi per Pescara, Catania e Olbia.



Venti moderati di Libeccio con qualche rinforzo su Mar Ligure e Tirreno. La sera Foehn nelle valli alpine del Nordovest.



ATTENZIONE AL PERICOLO VALANGHE SEMPRE ELEVATO

In base ai dati che arrivano dai bollettini Aineva, nella giornata di oggi avremo un pericolo valanghe da grado 3 (marcato) a grado 2 (moderato) sulla maggior parte delle Alpi.



PREVISIONI DOMANI

Martedì sarà una giornata caratterizzata dalla presenza di nuvolosità irregolare, su molte regioni ma con schiarite a tratti anche ampie specialmente in Sicilia. Non sono previste piogge. Temperature in rialzo, con clima particolarmente mite in Sicilia e regioni peninsulari. Venti in prevalenza di debole intensità.



SETTIMANA DI ALTALENA TERMICA

La settimana vedrà due fasi molto distinte: all’inizio correnti occidentali porteranno molti passaggi nuvolosi e un clima mite, con picchi oltre 20°C in Sicilia (domani ad esempio sono previsti 22 gradi a Catania); da giovedì l’irruzione di aria molto fredda, proveniente dalla zona fra l’Artico canadese e la Groenlandia, porterà una fase più invernale, con temperature in sensibile calo (anche di una decina di gradi in 48 ore) e possibili nevicate a quote di bassa collina in Emilia Romagna e zone interne del Centro. Ad esempio ad Ancona si passerà da 16°C domani a 7°C giovedì, a Firenze da 17°C a 9°C, a Perugia da 16°C a 10°C, a Bologna da 15°C a 10°C.



COME PROSEGUIRA’ LA SETTIMANA

Mercoledì inizierà un cambiamento, in particolare nell’ultima parte della giornata: arriverà la parte più avanzata di una nuova perturbazione nord-atlantica accompagnata da aria molto fredda di origine artica che riversandosi nel Mediterraneo nella notte tra mercoledì e giovedì darà vita a una circolazione di bassa pressione che insisterà sui mari attorno l’Italia fino alla fine della settimana. Per tutta la prima parte della giornata di mercoledì non si prevedono precipitazioni, con nuvolosità irregolare e intervallata da ampi spazi soleggiati. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità al Centronord, sulla Sardegna e sul basso Tirreno con le prime deboli precipitazioni su Liguria di Levante, basso Piemonte, Prealpi di Nordest, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, nord delle Marche e Sardegna. In serata e soprattutto nella notte marcato peggioramento con precipitazioni che interesseranno i settori a sud del Po’ (Liguria, pianura lombarda, alto Adriatico ed Emilia Romagna) tutte le regioni centrali e gran parte del Sud a cominciare da Campania, Basilicata, alta Calabria e Puglia. A fine giornata brusco calo del limite delle nevicate sull’Appennino settentrionale, in particolare in Emilia la quota neve potrebbe scendere fino 400-500 metri. Venti in intensificazione a partire dalla serata. Le temperature inizieranno a diminuire solo alla fine del giorno per l’ingresso dell’aria fredda, a iniziare dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna.



Giovedì il tempo sarà perturbato al Centrosud, con le precipitazioni più intense che interesseranno il settore del medio Adriatico e del medio e basso Tirreno. Il limite delle nevicate scenderà fino a quote molto basse (localmente fino 200-300 metri), soprattutto su Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo. Venti molto forti sferzeranno il Centrosud e le temperature saranno in diminuzione quasi ovunque, in modo più sensibile nelle regioni del medio Adriatico.



Nelle giornate successive l’aria fredda si propagherà anche al Sud con la quota delle nevicate in calo sull’Appennino meridionale sotto i 1000 metri.