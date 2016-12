Meteo, il maltempo si sposta al Sud

10:50 - Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione in transito sulle nostre regioni tenderà – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - a muoversi lentamente verso sud attraversando i mari a ovest della Penisola. Oggi il suo centro si troverà sulla Sardegna, domani transiterà sulla Sicilia, mentre all'inizio della prossima settimana si muoverà verso il Mar Ionio per poi allontanarsi definitivamente dalla nostra area.

Durante questo suo tragitto porterà tempo instabile e aria fresca verso il Centrosud, ma con fenomeni meno estesi rispetto a quelli osservati ieri al Nord. Sarà evidente il calo termico, soprattutto oggi al Sud e in Sicilia dove si potranno avere 10-15 gradi in meno rispetto a venerdì. Domani tempo ancora instabile sulle Isole, in particolare in Sicilia.



Previsioni oggi

Timido miglioramento al Nordovest, specie fra alto Piemonte e alta Lombardia. Nuvolosità variabile e tempo a tratti instabile nel resto del territorio, a parte lungo i versanti ionici dove resisteranno le schiarite. Piogge e rovesci occasionali sulle Prealpi centro-orientali; piogge sparse in Emilia Romagna ma in attenuazione nel pomeriggio. Rovesci e possibili temporali sul centro-nord della Toscana, lungo l’Appennino, in Sardegna e nel centro-ovest della Sicilia. Venti per lo più di debole intensità.



Temperature in calo al Sud, in rialzo al Nord. Previsti 20 gradi per Rimini, Campobasso, 21 gradi per L’Aquila, Perugia, Rieti, Alghero, Cagliari, Olbia, Palermo, Trapani, 22 gradi per Cuneo, Genova, Imperia, Bologna, Ancona, Pescara, Napoli, Potenza, Sassari, 23 gradi per Aosta, Torino, Bolzano, Firenze, Grosseto, Pisa, Viterbo, Roma, 24 gradi per Novara, Piacenza, Trento, Trieste, Venezia, Bari, Reggio Calabria, Messina, 25 gradi per Bergamo, Brescia, Udine, Treviso, Verona, Taranto, Crotone, 26 gradi per Milano, Brindisi, Catanzaro, Lamezia, Catania e 27 gradi per Lecce.



Previsioni domani: attenzione ai temporali in Sicilia

Domenica situazione in miglioramento con ampie schiarite nel corso della giornata al Nord e al Centro. Al Sud, sul medio Adriatico e nelle Isole maggiori nuvolosità accompagnata al mattino da qualche rovescio su Sardegna orientale e Sicilia, nel pomeriggio rovesci e temporali nel sud della Sardegna e in Sicilia (nel centro-nord della Sicilia possibili fenomeni intensi). In serata i rovesci tenderanno ad estendersi anche al sud della Calabria mentre il tempo rasserenerà in Sardegna.



Temperature in calo in Sicilia, in generale ripresa altrove con valori diffusamente sopra le medie al Centronord. Venti di moderata intensità al Centrosud e nelle Isole.



La tendenza per la prossima settimana

Lunedì avremo ancora episodi di instabilità al Sud e in Sicilia per gli effetti residui del vortice di bassa pressione il cui allontanamento definitivo è atteso per martedì. In particolare sono previsti locali rovesci al mattino sul basso Ionio e nella seconda parte della giornata nelle zone interne del Sud e nel Salento. Ritorno di schiarite piuttosto diffuse in gran parte del Centronord, con l’eccezione delle Alpi e del Piemonte dove avremo locali annuvolamenti. Temperature in lieve calo sul basso Ionio, in rialzo al Centro, in Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Venti localmente moderati in Calabria e nelle Isole. Martedì migliorerà al Sud con tendenza a una maggiore nuvolosità su Alpi, zone pedemontane e Nordovest con locali rovesci principalmente nel pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali e in Piemonte, prime avvisaglie di un nuovo peggioramento atteso in forma più diffusa mercoledì al Nord e in Toscana, tra giovedì e venerdì anche in gran parte della Penisola. Un nuovo vortice di bassa pressione infatti farà il suo ingresso nel Mediterraneo determinando anche un nuovo calo delle temperature.