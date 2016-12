Meteo, clima mite su tutta la Penisola Ancora niente neve né pioggia

Quando arriveranno piogge degne di nota e capaci di ripulire l'aria? Le ultime proiezioni del Centro Epson Meteo indicano come scenario più probabile (anche se con indice di affidabilità ancora basso e pari a 65) quello che vede a partire dal 2-3 gennaio la ritirata dell'alta pressione e l'inizio di una fase in cui il passaggio di correnti atlantiche più umide potranno riportare precipitazioni su alcuni settori del nostro Paese. In ogni caso, nelle giornate tra fine anno e l'inizio del nuovo anno, si assisterà ad un calo delle temperature in particolare al Nord, lungo l'Adriatico e sulle regioni meridionali, legato all'afflusso di correnti più fredde da est".



PREVISIONI PER DOMENICA

Domenica cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su Calabria e Sicilia, comunque senza piogge di rilievo, salvo residue e occasionali precipitazioni sulla Sicilia orientale. Nebbie dense e fitte o strati di nubi basse in Val Padana e lungo l'Adriatico: persistenti anche nelle ore centrali della giornata su Val Padana centro-orientale, in parziale dissolvimento lungo il settore adriatico. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime senza grandi variazioni, sempre miti in gran parte del Paese. Venti deboli, localmente moderati da nord su basso Adriatico e mar Ionio.



La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90-95).



PREVISIONI PER LUNEDI'

Lunedì tempo stabile e generalmente soleggiato sulla maggior parte delle regioni. Le nebbie saranno presenti soprattutto la notte e il mattino su tutta la Valle Padana, nelle valli di Toscana e Umbria e lungo l'Adriatico (qui, alternate a strati di nubi basse). Nebbie che persisteranno anche di giorno nei settori della Valle Padana lungo il corso del Po e lungo le coste dell'alto Adriatico: altrove tenderanno a dissolversi. Nuvolosità bassa e stratificata in intensificazione nel corso della giornata lungo le coste della Liguria e dell'alta Toscana. Temperature senza grandi variazioni, qualche debole gelata al Nord. Venti localmente moderati settentrionali su mare Adriatico, mar Ionio e di Scirocco su mare e canale di Sardegna.



LA TENDENZA PER I GIORNI A CAVALLO TRA 2015 E 2016: POSSIBILI CAMBIAMENTI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO

Quella di martedì 29 sarà una giornata con tempo molto simile alle precedenti. Quindi con nebbie diffuse sulla Val Padana e nelle valli del Centro, più intense al mattino. Annuvolamenti di tipo basso su Liguria, Toscana, Calabria tirrenica e sud Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, venti moderati da nordovest sul basso Adriatico e per lo più deboli altrove. Mercoledì 30 la nostra Penisola comincerà ad avvertire l'influenza delle correnti più fredde provenienti da est. Come conseguenza, aumenterà la nuvolosità in Emilia e sulle regioni del versante adriatico, e le nebbie diminuiranno, fino quasi a scomparire. L'ultimo giorno dell'anno sarà una giornata probabilmente all'insegna di sole su molte regioni italiane (un po' di nubi in particolare al Sud e sulle Isole), ma le temperature saranno più consone alla stagione: particolarmente sensibile il calo che si avvertirà sul versante orientale dell'Appennino, sulla Puglia e sulla Basilicata. L'inizio del nuovo anno, quindi, comincerà con temperature più consone alla stagione e probabilmente senza le nebbie. Nelle giornate successive le correnti occidentali potrebbero portare, almeno su alcune parti del territorio nazionale, piogge con nevicate in montagna.



EMERGENZA SICCITÀ: LAGHI E FIUMI IN SECCA, I DATI

La scarsità di precipitazioni è diventato un grave problema per i bacini idrici italiani.

Negli ultimi due mesi il livello dei fiumi e dei laghi è sceso in modo preoccupante:

- il Lago Maggiore presenta un'altezza idrometrica di -90 cm, con una portata d'acqua erogata del -13%;

- il Lago di Como ha un'altezza idrometrica di -76 cm, con una portata inferiore del -39%;

- il Lago di Garda ha un'altezza idrometrica di -25 cm, ma una portata d'acqua erogata più che dimezzata, al -60%.

Tutte le anomalie sono calcolate rispetto i valori medi del mese di dicembre dal 1942 al 2014.

Prendendo in esame il caso del Lago Maggiore, l'afflusso di acqua al lago avvenuto tra novembre e dicembre nel 2015 è stato inferiore di 3,8 miliardi di metri cubi rispetto al valore del 2014.



NOTIZIE DAL MONDO: DICEMBRE 2015 CON TEMPERATURE DA RECORD NEL REGNO UNITO. CLIMA ECCEZIONALMENTE MITE ANCHE NEGLI USA

Questo mese di dicembre è risultato particolarmente mite anche in molte altre zone d'Europa: in particolare nel Regno Unito, secondo i dati del Met Office, la temperatura media ha fatto registrare valori di circa 4 gradi superiori alla norma e ci sono quindi buone probabilità che il dicembre 2015 risulti il più caldo di tutta la serie storica che parte dal 1910; al contrario di quanto accade da noi però le numerose perturbazioni che attraversano le Isole Britanniche hanno anche dato luogo a quantitativi record di pioggia con numerosi gravi allagamenti!



Anche molti stati nel sud e nell'est degli USA stanno vivendo un periodo decisamente anomalo a causa di un intenso flusso di aria caldo-umida proveniente dal Golfo del Messico: durante le Feste Natalizie in molte città sono state battuti i record storici di temperatura, con valori praticamente estivi, come per i 32 gradi di Naples, i 30 gradi di Houston e Orlando, i 28 gradi di New Orleans; violenti nubifragi, allagamenti e addirittura dei tornado hanno invece interessato il Midwest mentre negli stati occidentali non sono mancate abbondanti nevicate.