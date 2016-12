Meteo, arriva un nuovo anticipo d'estate al Centrosud

L'aria sahariana avrà maggior efficacia sullle regioni centro-meridionali dove le temperature, dopo il ridimensionamento di questi ultimi due giorni, torneranno gradualmente su livelli da inizio estate.



Il Nord resterà di tanto in tanto esposto a passaggi nuvolosi legati alle perturbazioni in transito al di là delle Alpi e che, con la loro parte marginale, potranno causare brevi episodi di maltempo come ad esempio mercoledì specialmente nelle regioni a nord del Po; tutto ciò, comunque in un contesto di temperature sopra la media.



PREVISIONI OGGI

Tempo prevalentemente soleggiato al Nord e in Sardegna salvo qualche nube sulla Liguria centrale e nell'area dell'alto Adriatico. Al Centro inizialmente ancora un po’ di nubi specie sull'Adriatico e le zone interne, nel pomeriggio particolarmente lungo le coste ampie schiarite. Al Sud e nel nord della Sicilia cielo molto nuvoloso con qualche pioggia nella prima parte della giornata; nel pomeriggio i fenomeni si attenueranno fino a scomparire del tutto in serata. Temperature massime in rialzo al Nord e Sardegna; stazionarie o in lieve calo al Sud a causa dei venti freschi di Maestrale.



La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 90 per il Centronord, 85 per il Sud).



PREVISIONI DOMANI

Tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia; in mattinata un po’ di nubi solo sul settore del basso Tirreno, sull'estremo Nordest, Liguria e rilievi del Nordovest. In giornata prevarrà quasi ovunque il bel tempo, un po’ di nubi e occasionali rovesci sui rilievi del Piemonte centro-settentrionale. Temperature in aumento al Centrosud e nelle Isole. Venti per lo più deboli. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90 per il Nord, 95 per il Centro e 95 per il Sud).



LA PROSSIMA SETTIMANA TEMPERATURE DI NUOVO IN AUMENTO: UN ALTRO ASSAGGIO D’ESTATE PER IL CENTROSUD

Durante la nuova settimana sul Mediterraneo centrale tornerà ad affacciarsi l’Anticiclone Nord Africano: direttamente coinvolte saranno le regioni centro-meridionali dove il tempo si manterrà generalmente stabile e le temperature subiranno un sensibile aumento tanto da riportarsi decisamente oltre la norma con valori da inizio estate. Martedì sarà un’altra giornata prevalentemente soleggiata in quasi tutto il Paese mentre mercoledì il passaggio di una debole perturbazione atlantica potrà portare qualche pioggia sulle zone più settentrionali dell’Italia