Meteo, ancora cielo nuvoloso ma si attende la prima ondata di caldo

Le temperature in alcune zone del Sud potrebbero raggiungere addirittura i 34-35 gradi. Il caldo si attenuerà giovedì al Centro e in Sardegna e venerdì anche al Sud.



OGGI MOLTE NUVOLE IN TRANSITO MA POCHE PIOGGE

Oggi nuvolosità variabile e irregolare in molte zone del Paese. Temporaneo miglioramento al Nord con tempo a tratti anche soleggiato. Al Centrosud cielo irregolarmente nuvoloso a tratti con schiarite che risulteranno più ampie nella seconda parte della giornata prima nelle Isole poi anche nel resto del Sud e sul medio Tirreno.



Dalla sera aumenterà la nuvolosità a partire da ovest, che risulterà più intensa a partire dalla prossima notte con deboli precipitazioni concentrate nel settore alpino.



Temperature in sensibile rialzo al Nord, in aumento anche all'estremo Sud dove inizierà ad attivarsi lo Scirocco che soffierà anche moderato sul Canale D'Otranto.



DOMENICA CIELI GRIGI IN MOLTE REGIONI DEL NORD. LE TEMPERATURE INIZIANO A CRESCERE AL SUD

Domenica al Sud e nelle Isole tempo in prevalenza soleggiato salvo qualche innocua velatura di passaggio. Nel resto delle regioni peninsulari nuvolosità variabile e irregolare intervallata a tratti da qualche schiarita. Al Nord cielo da nuvoloso a molto nuvoloso anche coperto sulle zone alpine e prealpine e sulle alte pianure.



La nuvolosità risulterà meno densa in Emilia Romagna dove avremo anche qualche temporanea schiarita. Ci sarà il rischio di alcune deboli precipitazioni sulle zone alpine e prealpine, più probabili su quelle occidentali e in Valle D'Aosta.



Tra sera e notte non si esclude qualche debole e isola pioggia o pioviggine su alto Piemonte e Lombardia. Temperature in calo al Nord in aumento al Centrosud e Isole: nelle zone interne delle Isole potremo già sfiorare i 30°C. Venti deboli in prevalenza sud-orientali.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA: PRIMA ONDATA DI CALDO AL CENTROSUD E ISOLE. VALORI ANCHE DI 15°C SOPRA LA NORMA

Per l'inizio della settimana si prospetta una decisa rimonta dell'Anticiclone nord-africano che si espanderà verso l'Italia portando un'ondata di caldo estivo anomala per la stagione che colpirà particolarmente il Centrosud e le Isole. L'aria calda che raggiungerà il Paese, associata a condizioni di tempo stabile, causerà un aumento delle temperature con picchi massimi anche di 35 gradi, non sulle città di mare, ma nelle zone interne del Sud e delle Isole. L'apice del caldo verrà raggiunto tra martedì e mercoledì: le zone più calde inizialmente saranno i settori occidentali del Centrosud (Isole e basso Tirreno), poi quelli adriatici. Da giovedì l'ondata di caldo si attenuerà in Sardegna e al Centro e da venerdì anche al Sud e le temperature potrebbero rientrare nelle medie intorno al 10-11 maggio. In alcuni casi le temperature massime potrebbero superare anche di 15°C le medie climatiche stagionali (ad esempio in Sardegna nella prima decade di maggio le temperature massime medie oscillano tra 22°C e 23°C, mentre potremo superare i 35°C) e sono attesi valori vicini ai record del periodo. Ad Alghero nel 2009 si toccarono 36°C, a Cagliari si raggiunsero 34.6°C nel 2006, a Catania nel 1994 il record fu di ben 38°C. Le regioni settentrionali resteranno ai margini di questa ondata di calore: farà caldo, con clima tipico di inizio estate, ma con temperature non paragonabili a quelle che registreranno al Centrosud.



Lunedì nuvolosità al Nord soprattutto aree a nord del Po, velature sulle zone settentrionali del Centro. Qualche nebbia possibile sull'alto Adriatico. Sole pieno in Sardegna e Centrosud. Pochissime piogge più probabili al mattino su Piemonte settentrionale, Lombardia settentrionale, più occasionali sui rilievi del Nordest. Venti moderati di Scirocco sui bacini di Ponente. Temperature in aumento ovunque, con i valori più elevati in Sardegna e Sicilia. Nella prima parte della settimana avremo dunque sole e caldo estivo al Centrosud. Le eventuali piogge saranno limitate tra martedì e mercoledì alle zone più settentrionali del Paese. Un possibile peggioramento sembra profilarsi al Nord tra mercoledì e giovedì per l'arrivo di una nuova perturbazione.