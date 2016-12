Meredith, Rudy Guede si laurea con 110 e lode in Scienze storiche

Rudy Guede, che deve scontare 16 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher, si è laureato con 110 e lode in Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale all'università di Roma Tre. La discussione è avvenuta nel carcere di Viterbo. Guede ha annunciato che si iscriverà al corso di laurea magistrale in Storia e ambiente.