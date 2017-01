Meningite, è morto il 50enne ricoverato a Roma

E' morto il 50enne originario di Alatri (Frosinone) ricoverato per meningite al policlinico Umberto I di Roma il 31 dicembre. L'uomo era affetto da meningite da pneumococco, una forma non contagiosa, ed era stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Alatri: da diversi giorni aveva infatti febbre molto alta.

Roma, ricoverata 14enne affetta da meningite meningococcica - All'Umberto I, ha detto il professore Vincenzo Vullo, direttore del Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive dell'ospedale, è ricoverata anche una ragazza di 14 anni, affetta da "meningite meningococcica, in corso di tipizzazione", quindi è ancora da stabilire il ceppo, e comunque "sta meglio".



Nuovo caso di meningite a Genova: ricoverato 67enne - Inoltre un uomo è ricoverato al Galliera di Genova per meningite. La diagnosi è meningite da pneumococco. Il paziente è un indiano di 67 anni che vive da molti anni in Italia e che ha una carta di identità italiana. Con ogni probabilità la meningite rappresenta una complicanza di una infezione trascurata. Il paziente sarà sottoposto a una terapia di antibiotico. Potrebbe essere dimesso in una settimana o dieci giorni. Si tratta del secondo caso in pochi giorni a Genova. A Chiavari infatti è stata colpita due giorni fa da meningite una peruviana di 34 anni, ricoverata al San Martino.