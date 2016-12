Media Usa: scomparso a Roma studente 19enne del Wisconsin

Da giovedì si sono perse le tracce di uno studente della University of Wisconsin-Madison. Il 19enne Beau Solomon, come riportano i quotidiani statunitensi, era a Roma per un periodo di studi alla John Cabot University. Giovedì era con gli amici in un bar ma, quando il gruppo ha deciso di lasciare il locale, il ragazzo non c'era più. I suoi amici hanno denunciato la scomparsa quando non l'hanno visto arrivare in classe il giorno dopo.