Massacro in Yemen, Papa: "Sotto shock per la morte delle quattro suore"

Papa Francesco è rimasto "scioccato e profondamente addolorato" nell'apprendere dell'uccisione di 4 suore Missionarie della Carità e di altre 12 persone in una casa per anziani venerdì ad Aden , nello Yemen . E' quanto scrive lo stesso Pontefice in un messaggio di cordoglio. Il Papa prega che "questo inutile massacro risvegli le coscienze, porti a un cambiamento del cuore, e ispiri tutte le parti a deporre le armi e riprendere la via del dialogo".

"In nome di Dio - si legge ancora nel messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin -, egli esorta tutte le parti nel presente conflitto a rinunciare alla violenza e a rinnovare il loro impegno per il popolo dello Yemen, in particolare per coloro che sono più nel bisogno, che le suore e i loro aiutanti hanno cercato di servire". Il Papa invia quindi "l'assicurazione delle sue preghiere per i morti e la sua vicinanza spirituale alle loro famiglie e a tutti colpiti da questo atto di violenza insensata e diabolica".



"Su tutti i sofferenti per questa violenza, il Santo Padre invoca la benedizione di Dio, e in modo speciale estende alle Missionarie della Carità la sua simpatia e solidarietà nella preghiera".



Ecco chi erano le suore trucidate - Ecco i nomi delle religiose vittime dei terroristi: suor. Anselm dall'India, suor Margherite e Reginette dal Ruanda, suor Judith dal Kenya.