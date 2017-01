16 dicembre 2016 22:54 Marra, Raggi si scusa: "Ho sbagliato, ma vado avanti" | Grillo: "Ora devi rimediare" Ma per una parte del M5s le parole del sindaco non sono sufficienti. Taverna: "Non basta chiedere scusa". Lombardi: "Fiera di stare dalla parte giusta"

"Abbiamo appreso con sorpresa dell'arresto di Raffaele Marra per fatti che non riguardano questa legislatura". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ci siamo fidati di lui, probabilmente abbiamo sbagliato", ha aggiunto la Raggi definendosi dispiaciuta "nei confronti dei romani, del Movimento e di Beppe Grillo che aveva manifestato perplessità". Nel concludere il suo intervento ha confermato l'intenzione di voler andare avanti con la legislatura.

Grillo: "Virginia ti avevo avvisato" - "Su Marra te lo avevo detto ora rimedia". Questo a quanto si apprende quello che Grillo ha detto alla sindaca Virginia Raggi nel corso di una telefonata nella quale i due hanno affrontato il caso Marra dopo l'arresto del dirigente.



L'intervento integrale della Raggi - "Abbiamo appreso con sorpresa dell'arresto di Raffaele Marra per fatti che non riguardano questa legislatura. Era già un dirigente della amministrazione di Roma. Ci siamo fidati di Marra - ha aggiunto - probabilmente abbiamo sbagliato. Me ne scuso con i romani e con Beppe Grillo che aveva sollevato qualche dubbio" ma Marra "era solo uno dei 23mila dipendenti del comune di Roma, non un esponente politico. Quindi andiamo avanti con serenità". Quanto alla definizione di Marra come "braccio destro" della sindaca, Raggi ha precisato che "il mio braccio destro sono i cittadini". La sindaca ha tenuto una brevissima conferenza nella piccola Protomoteca con il vicesindaco Daniele Frongia e ha concluso: "voglio essere chiara, l'amministrazione andrà avanti".

Taverna: "Non basta chiedere scusa" - "No, non basta!". Lo ha detto la senatrice M5S Paola Taverna a chi le domanda se sia sufficiente per il sindaco di Roma chiedere scusa e dire che Marra è solo uno dei 23mila dipendenti del Comune. Taverna è arrivata da Grillo insieme al senatore Nicola Morra.



Lombardi: "Fiera di stare dalla parte giusta" - "I fatti parlano oggettivamente. Io sono molto fiera di stare dalla parte giusta". Così invece la deputata grillina, Roberta Lombardi, arrivando assieme al collega del movimento Massimo Baroni all'hotel Forum per incontrare il leader del M5s.

