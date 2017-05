Marra, la Raggi testimonierà al processo. "Rinvio a giudizio? Non mi dimetto"

Il primo cittadino della Capitale potrebbe essere sentito come testimone a partire dal 30 giugno. I giudici della seconda sezione penale hanno stilato un primo calendario di udienze: quella del 20 giugno sarà dedicata al deposito delle trascrizioni delle intercettazioni; il 22 e il 27 successivi sarà la volta dei testimoni dell'accusa e nell'udienza del 30 comincerà l'esame dei primi cinque testi indicati dalle difese.



A disporre queste ultime citazioni saranno i difensori degli imputati. La stessa Virginia Raggi ha dichiarato recentemente che in caso di convocazione andrà in tribunale "perché è un dovere previsto dal codice e quindi si rispetta".



Lo stesso collegio della seconda sezione ha anche respinto alcune eccezioni preliminari fatte dalle difese in materia di procedure adottate per l'esecuzione delle intercettazioni e del rito processuale avviato, il giudizio immediato.



Marra e Scarpellini, attualmente agli arresti domiciliari, devono rispondere di corruzione per la vicenda dei 370mila euro dati, nel 2013, dall'immobiliarista al dirigente comunale per l'acquisto di un appartamento. Secondo l'accusa quel fatto aveva lo scopo di ottenere favori alla luce della posizione occupata in Campidoglio da Marra.



Raggi: farò ciò che la legge impone - "Il dovere di testimonianza e' previsto dal codice e quindi andrò lì come previsto dalla legge", ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di un convegno "Co2 Free", a chi le chiedeva della sua testimonianza nel processo Marra. "Stiamo parlando in questo momento di una cosa che non è attuale e comunque direi di no", ha risposto la sindaca ai cronisti che le chiedevano se si dimetterà nel caso di rinvio a giudizio per la vicenda Marra.