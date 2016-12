Marito e moglie uccisi a Roma, si suicida il presunto assassino

Si è suicidato il presunto responsabile del duplice omicidio avvenuto in via Stasi, in zona Due Ponti a Roma. L'uomo, 82 anni, subito dopo il delitto, si è barricato in casa. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento lo hanno trovato morto. Alla base del delitto ci sarebbe una lite per motivi condominiali. L'anziano viveva sullo stesso pianerottolo delle due vittime, marito e moglie.