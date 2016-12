Marino: "Roma non è mafiosa"

22:11 - "Roma non è una città mafiosa. Se ci sono state, e certamente ci sono, mele marce in questa città, non significa che sia una città malata, ma sana e fatta di persone per bene. Lo ha detto il sindaco Ignazio Marino commentando l'inchiesta "Mafia Capitale". "Più che di una ragnatela - ha aggiunto - parlerei di persone che hanno fatto patti con una piccola parte di cattiva politica e amministrazione. Ci libereremo da questo tumore, però isolato".