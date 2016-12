18:10 - "Papa Francesco mi ha incoraggiato e mi ha detto che pregherà per me e per Roma". Così il sindaco della Capitale, Ignazio Marino, dopo avere scambiato poche parole con il Pontefice subito dopo la cerimonia dell'Immacolata a Piazza Mignanelli. "Gli ho detto che sento tutto il peso della responsabilità di queste settimane e il Santo Padre mi ha incoraggiato", ha aggiunto Marino riferendosi all'inchiesta su "Mafia Capitale".