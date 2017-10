Marcia su Roma, dopo il no della Questura al corteo FN prende tempo

Forza Nuova verso la rinuncia a tenere qualsiasi iniziativa il 28 ottobre, anniversario della Marcia fascista su Roma del 1922, dopo il divieto notificato dalla Questura della Capitale. "I promotori si sono presentati in Questura comunicando nuove modalità di svolgimento dell'iniziativa, che sono oggetto di adeguate valutazioni. Il 28 ottobre, quindi, non si terrà nessun evento", si legge in una nota. Ma Fiore, di FN, dice che "la riserva non è sciolta".

Il comunicato della Questura, che sembrava aver messo la parola fine sull'ipotesi di manifestazione celebrativa, in realtà viene parzialmente smentito dal leader di Forza Nuova. "Non abbiamo ancora sciolto la riserva sul 28 ottobre e le cose non stanno esattamente nei termini indicati dalla Questura - ha detto Fiore -. Stiamo cercando un modo per risolvere l'impasse".



"Fino a venerdì mattina non sciogliamo la riserva - ha continuato -. C'è un importante appello firmato da La Russa (parlamentare di Fratelli d'Italia, ndr) e dal generale Bertolini con cui si chiede di tenere il corteo il 28 ottobre".