Marcello Dell'Utri, il ministro Orlando: "Per il Tribunale cure sufficienti"

"La valutazione del Tribunale di sorveglianza è sull'adeguatezza della cura, non sulla pericolosità del soggetto", ha aggiunto il Guardasigilli rispondendo a Giovanni Minoli su La7.



"Quello che posso dire è che faremo tutto il possibile per migliorare il tipo di cure che vengono somministrate a tutti i detenuti, non solo a Dell'Utri". I problemi, ha concluso Orlando, sarebbero in ogni caso "meno gravi se avessimo già approvato la riforma del sistema penitenziario, che andrà nei prossimi giorni in Cdm".