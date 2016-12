Maltempo, violento nubifragio anche su Roma: allagamenti e disagi

Allagamenti, alberi caduti e molte chiamate ai vigili del fuoco: anche la Capitale fa i conti con i danni dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. In diverse zone sono stati segnalati allagamenti e disagi per gli alberi caduti, come sul lungotevere all'altezza di ponte Mazzini. Chiusa la via Ostiense, verso Piramide. Allagamenti anche tra Portonaccio e la tangenziale est e a piazza di Porta Capena.