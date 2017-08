Dopo l'alfa, il maltempo colpisce il Centro e il Sud d'Italia. Una decina di persone è stata soccorsa dal 118 in uno stabilimento balneare di Ostia , nel Lazio: i bagnanti sono rimasti lievemente feriti da sdraio e ombrelloni quando un'improvvisa tromba d'aria si è abbattuta sulla zona. Quattro dei feriti sono stati portati in codice verde all'ospedale Grassi di Ostia, gli altri medicati sul posto.

Barca si rovescia, anziano morto a Reggio Calabria - Un anziano è morto a Reggio Calabria dopo che la barca di piccole dimensioni con cui era uscito in mare si è rovesciata. Il cadavere è stato trovato sulla battigia, in località Pellaro. Il mare era molto mosso; la Protezione civile regionale aveva diffuso un avviso di allerta meteo segnalando rischio di mareggiate.



Temporali in Puglia, tromba marina nel Brindisino - Un ondata di maltempo, breve ma intensa, dopo l'afa dei giorni scorsi si è abbattuta sul Brindisino. Forti piogge e temporali hanno avuto luogo sulla costa e nell'entroterra. C'è stata anche una tromba marina, ritratta in numerosi scatti dai bagnanti che si trovavano in spiaggia a Carovigno, nella località Torre santa Sabina