Maltempo, Rieti: allerta valanghe a livello 4, sopralluoghi mirati

"Sul fronte slavine e valanghe, ancora oggi il livello di allerta è 4". Lo ha detto il capo dell'Ufficio emergenze della Protezione civile, Titti Postiglione, parlando dalla Dicomac di Rieti. "Allerta 4 - ha aggiunto - è una condizione non rara da queste parti, ma è chiaro che in questa fase assume un significato diverso. Stiamo organizzando sopralluoghi mirati, via terra, che sarebbe necessario fare in volo, ma purtroppo questo non sarà possibile".