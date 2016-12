Maltempo, il ministro Galletti: "A Roma manca una manutenzione ordinaria a livello locale del territorio"

"E' chiaro che noi andremo avanti con gli interventi contro il dissesto idrogeologico, ma è importante anche la manutenzione a livello locale del territorio. Sono venuti giù gli alberi, una parte di Roma si è allagata. Questo non è dovuto a mancati interventi per il dissesto, ma ad una mancata manutenzione della città ". L'ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti , in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito il centro Italia.

"Le città vanno mantenute - ha spiegato Galletti - bisogna curare gli alberi, pulire i tombini, anche piccole cose che però servono a evitare grandi tragedie".



Chiesto lo stato di calamità a Ladispoli - La zona più colpita dall'ondata di maltempo è quella del litorale romano. Il sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, ha annunciato che chiederà alla Regione Lazio "lo stato di calamità naturale, e quindi supporto per il ripristino e la ricostruzione di quanto è andato distrutto. Il presidente Zingaretti si sta interessando personalmente, siamo in contatto da ieri". Poi, sui danni, ha elencato: "E' andato distrutto l'approdo dei pescatori, una gru, centinaia di alberi e lampioni sono caduti, due scuole sono danneggiate... Centinaia di migliaia di euro di danni solo per il patrimonio pubblico, senza contare i danni ai privati cittadini, a macchine e abitazioni".



Si aggrava il bilancio dei feriti - "I feriti sono saliti a 22 di cui 20 sono rientrati a casa, uno è in osservazione a Civitavecchia e uno al San Filippo Neri. Quest'ultima situazione era la più critica perché l'uomo era stato sbattuto contro una vetrina e si era tagliato in diverse parti del corpo. Ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita", ha spiegato Paliotta.