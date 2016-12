Maltempo,frana in Ciociaria: morto

Una persona è morta a Paliano, in provincia di Frosinone, dopo che la sua auto è precipitata in una voragine apertasi a causa del maltempo che sta colpendo la Ciociaria. Lo comunicano i vigili del fuoco, secondo i quali si registrano problemi anche in provincia de L'Aquila: nel comune di Civitella Roveto una persona risulta coinvolta in una frana mentre a Canistro sono state evacuate un centinaio di persone dopo l'esondazione del Rio Spalto.