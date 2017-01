Maltempo e terremoto, Errani: non abbiamo mai mollato

"Forse a tutti noi non è ancora chiara l'eccezionalità di questa emergenza con centinaia di comuni da raggiungere in un contesto mai riscontrato prima. A fronte di tutto ciò non abbiamo mai mollato il tema della ricostruzione. Abbiamo elaborato un piano per 21 (rpt 21) nuovi complessi scolastici". Lo ha affermato il commissario Vasco Errani parlando dalla Dicomac di Rieti.