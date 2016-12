Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza affinché la Protezione civile possa operare al meglio nelle aree colpite dal maltempo. In particolare, si legge in una nota, la misura vale per le province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nonché anche per le zone di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.