Maltempo, codice rosso a Roma

Il maltempo imperversa su tutto il Centronord e, in particolare, su Lazio e Toscana. Da mezzanotte, e per 24-36 ore, si prevede codice rosso per rischio idrogeologico per Roma e provincia. Lo comunica la Regione Lazio. Mercoledì resteranno chiuse le scuole di Frosinone e di alcuni centri della Maremma: Manciano, Pitigliano, Sorano, Orbetello, Capalbio, Magliano in Toscana e Monte Argentario.