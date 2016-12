00:41 - Disagi e danni per il maltempo in Ciociaria. La forte pioggia ha causato problemi in diverse zone della provincia. A Fiuggi un palo dell'Enel è crollato causando l'interruzione di energia elettrica nella parte alta della stazione termale. Disagi a Frosinone per alcuni allagamenti nella zona della stazione. Problemi anche a Paliano dove sono impegnati i vigili del fuoco. Scuole chiuse oggi a Frosinone e Cassino.