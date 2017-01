Maltempo a Roma, albero cade su auto in transito: due feriti

Il maltempo colpisce anche la Capitale. Un albero è caduto su un'auto in transito in via dei Campi Sportivi, a Roma, e ha ferito una coppia che si trovava a bordo. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo, codice verde invece per l'uomo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Parioli. Alberi caduti in strada anche in periferia, a via del Casale di San Basilio, che è stata tamporaneamente chiusa al traffico.